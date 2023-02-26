Евдокия Петрова
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Бровка Пётр
Мать: ?
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1902
Муж: Михаил Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Лукин
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно