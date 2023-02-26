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Евдокия Петрова

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Бровка Пётр

Мать: ?

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Михаил Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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