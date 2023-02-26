Иван Васильев
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.11.1883
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1902
Жена: Евдокия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1903
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1904
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1906
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909
Дочь: Ульяния Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1912
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1916
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно