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Иван Васильев

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1883

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1902

Жена: Евдокия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1904

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1906

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: Ульяния Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1916

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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