(Федосеенкова) Евдокия Андреева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смерти29.10.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1883
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1902
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1903
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1904
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.10.1906
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1906
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1912
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1916
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.