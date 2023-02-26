(Федосеенкова) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеенкова) Евдокия Андреева

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

29.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Федосеенков Андрей Федосов

Мать: Федосеенкова Ирина (Фёдорова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1902

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1904

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.10.1906
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1906

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1912

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1916

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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