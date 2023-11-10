Федосеенкова Ирина (Фёдорова)
Место рождения
Дата рождения26.03.1844
Дата смерти17.02.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Федот Матвеев
Мать: Наталия Иванова
Дочь: Борисенкова Агафия Андреева
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Сын: Федосеенков Прокопий Андреев
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Сын: Федосеенков Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Сын: Федосеенков Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Дочь: Шабрыкина Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Сын: Федосеенков Климент Андреев
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Сын: Федосеенков Василий Андреев
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Сын: Федосеенков Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов
Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов