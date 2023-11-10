Федосеенкова Ирина (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеенкова Ирина (Фёдорова)

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.03.1844

Дата смерти

17.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1844

Отец: Федот Матвеев

Мать: Наталия Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1862

Муж: Федосеенков Андрей Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1864

Дочь: Борисенкова Агафия Андреева

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1871

Сын: Федосеенков Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1872

Сын: Федосеенков Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1875

Сын: Федосеенков Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1875

Дочь: Шабрыкина Феодосия Андреева

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1877

Сын: Федосеенков Климент Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки (Сутоки тоже) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1883

Сын: Федосеенков Василий Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1884

Сын: Федосеенков Пётр Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1886

Сын: Федосеенков Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Федосеенков Илья Андреев

Отец ребёнка: Федосеенков Андрей Федосов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1915
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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