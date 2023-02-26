Борисенкова (Федосеенкова) Агафия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова (Федосеенкова) Агафия Андреева

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1864

Дата смерти

08.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1864

Отец: Федосеенков Андрей Федосов

Мать: Федосеенкова Ирина (Фёдорова)

Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Борисенков Георгий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: (Борисенкова) Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Борисенков Ефимий Егоров

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: (Борисенкова) Мария Георгиева

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Иван Георгиев

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1891

Дочь: (Борисенкова) Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: (Борисенкова) Анна Георгиева

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Борисенков Трофим Георгиев

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.02.1914
Причина смерти: от чахотки

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