Борисенкова (Федосеенкова) Агафия Андреева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1864
Дата смерти08.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1864
Бракосочетание
01.11.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: (Борисенкова) Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
18.01.1885
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: (Борисенкова) Мария Георгиева
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
25.08.1888
Сын: Иван Георгиев
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
23.10.1891
Дочь: (Борисенкова) Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: (Борисенкова) Анна Георгиева
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Борисенков Трофим Георгиев
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Борисенков Георгий Ильин
Смерть
08.02.1914
Причина смерти: от чахотки