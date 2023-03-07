Иван Георгиев
Место рождения
Дата рождения25.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888
Бракосочетание
09.02.1911
Жена: Ефросиния Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1912
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно