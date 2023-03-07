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Иван Георгиев

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1888

Отец: Борисенков Георгий Ильин

Мать: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Ефросиния Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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