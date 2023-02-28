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Борисенков Георгий Ильин

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Илья Иванов

Мать: Параскева Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Борисенкова Агафия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Борисенков Ефимий Егоров

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1886

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Иван Георгиев

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1891

Дочь: Параскева Георгиева

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

д.Сырицы Ловейкины Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Борисенков Трофим Георгиев

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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