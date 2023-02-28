Борисенков Георгий Ильин
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Илья Иванов
Мать: Параскева Алексеева
Бракосочетание
01.11.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Рождение ребёнка
18.01.1885
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Рождение ребёнка
18.07.1886
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Рождение ребёнка
25.08.1888
Сын: Иван Георгиев
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Рождение ребёнка
23.10.1891
Дочь: Параскева Георгиева
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
д.Сырицы Ловейкины Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Борисенков Трофим Георгиев
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Борисенкова Агафия Андреева
Смерть
Неизвестно