Семён Иоаннов
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.04.1912
Дата смерти18.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912
Отец: Иван Георгиев
Мать: Ефросиния Филиппова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1912
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область