Семён Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Иоаннов

Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.04.1912

Дата смерти

18.12.1912

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912

Отец: Иван Георгиев

Мать: Ефросиния Филиппова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1912
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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