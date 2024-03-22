Ефросиния Филиппова
Место рождения
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1911
Муж: Иван Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1912
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Георгиев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Георгиев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно