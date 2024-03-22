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Ефросиния Филиппова

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: ?

Мать: ?

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Иван Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Георгиев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Георгиев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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