Шабрыкина (Федосеенков) Феодосия Андреева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1875
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1894
Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1896
Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1905
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1908
Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1913
Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно