Шабрыкина (Федосеенков) Феодосия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабрыкина (Федосеенков) Феодосия Андреева

Шабрыкина (Федосеенков) Феодосия Андреева

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1875

Отец: Федосеенков Андрей Федосов

Мать: Федосеенкова Ирина (Фёдорова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1891

Муж: Шабрыкин Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1894

Сын: Шабрыкин Алексей Андреев

Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Шабрыкин Пётр Андреев

Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Шабрыкин Илья Андреев

Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1905

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1908

Сын: Шабрыкин Яков Андреев

Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Шабрыкин Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Шабрыкин Андрей Алексеев

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно