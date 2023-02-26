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Шабрыкин Алексей Андреев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.09.1894

Дата смерти

17.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1894

Отец: Шабрыкин Андрей Алексеев

Мать: Шабрыкина Феодосия Андреева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.06.1896
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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