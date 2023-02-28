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Федот Матвеев

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1837

Сын: Николай Федотов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1839

Дочь: Елена Федотова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устиния Федотова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Рождение ребёнка
26.03.1844

Дочь: Федосеенкова Ирина (Фёдорова)

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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