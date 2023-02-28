Федот Матвеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1837
Сын: Николай Федотов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1839
Дочь: Елена Федотова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устиния Федотова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1844
Дочь: Федосеенкова Ирина (Фёдорова)
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно