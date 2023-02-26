Пётр Иоаннов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.04.1912
Дата смерти17.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1912
Отец: Иван Васильев
Мать: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.07.1912
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище