Анастасия Иванова
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1916
Дата смерти08.08.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1916
Отец: Иван Васильев
Мать: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.08.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище