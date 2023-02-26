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Анастасия Иванова

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1916

Дата смерти

08.08.1916

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1916

Отец: Иван Васильев

Мать: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.08.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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