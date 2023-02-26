Тимофей Васильев
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Дария Тимофеева
Бракосочетание
18.05.1914
Жена: Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1915
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно