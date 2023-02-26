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Тимофей Васильев

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Дария Тимофеева

Бракосочетание
18.05.1914

Жена: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1915

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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