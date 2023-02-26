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Стефанида (Дометиева)

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1888

Отец: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Мать: Цацурина Ксения Кодратова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Дмитрий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Константин Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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