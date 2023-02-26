Стефанида (Дометиева)
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1888
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1906
Муж: Дмитрий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Константин Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно