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Елизавета Дмитриева

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.10.1906

Дата смерти

12.04.1907

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906

Отец: Дмитрий Михайлов

Мать: Стефанида (Дометиева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1907
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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