Елизавета Дмитриева
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.10.1906
Дата смерти12.04.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906
Отец: Дмитрий Михайлов
Мать: Стефанида (Дометиева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1907
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область