Дмитрий Фролов
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1908
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева
Смерть
Неизвестно