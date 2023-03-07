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Дмитрий Фролов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: ?

Мать: ?

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Вишкарева Матрона Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1908

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева

Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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