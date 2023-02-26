Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.07.1911
Муж: Артемий Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1912
Сын: Трофим Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Корнилиев
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Ефросиния Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Корнилиев
Рождение ребёнка
24.12.1915
Сын: Константин Артемов
Отец ребёнка: Артемий Корнилиев
Смерть
Неизвестно