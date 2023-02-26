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Екатерина Иванова

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: ?

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.07.1911

Муж: Артемий Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1912

Сын: Трофим Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Корнилиев

Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Ефросиния Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Корнилиев

Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Константин Артемов

Отец ребёнка: Артемий Корнилиев

Смерть
Неизвестно

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