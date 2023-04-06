Терентий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения13.04.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1796
Отец: Гаврила Никитин
Мать: Стефанида Емельянова
Рождение ребёнка
15.11.1819
Сын: Матвей Терентиев
Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)
Рождение ребёнка
08.05.1825
Сын: Николай Терентиев
Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)
Рождение ребёнка
22.02.1831
Сын: Тарасий Терентиев
Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)
Рождение ребёнка
25.01.1838
Сын: Иван Терентиев
Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)
Смерть
Неизвестно