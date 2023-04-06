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Терентий Гаврилов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.04.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1796

Отец: Гаврила Никитин

Мать: Стефанида Емельянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1819

Сын: Матвей Терентиев

Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1825

Сын: Николай Терентиев

Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1831

Сын: Тарасий Терентиев

Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1838

Сын: Иван Терентиев

Мать ребёнка: Феврония (Никифорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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