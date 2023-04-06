Николай Терентиев
Место рождения
Дата рождения08.05.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1825
Отец: Терентий Гаврилов
Мать: Феврония (Никифорова)
Бракосочетание
08.07.1857
Жена: Ефросиния Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1857
отпущенный по билету рядовой 4-го сапёрного стрелкового батальона
Рождение ребёнка
20.09.1858
Дочь: София Николаева
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
29.11.1860
Дочь: Варвара Николаева
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
08.11.1864
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
17.01.1873
Сын: Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Григорий Николаев
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева
Смерть
Неизвестно