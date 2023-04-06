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Николай Терентиев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.05.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1825

Отец: Терентий Гаврилов

Мать: Феврония (Никифорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1857

Жена: Ефросиния Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1857
отпущенный по билету рядовой 4-го сапёрного стрелкового батальона
Рождение ребёнка
20.09.1858

Дочь: София Николаева

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1860

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1864

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1873

Сын: Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Григорий Николаев

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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