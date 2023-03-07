Ефросиния Яковлева
Место рождения
Дата рождения29.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1840
Отец: Яков Петров
Мать: Пелагея (Кириллова)
Бракосочетание
08.07.1857
Муж: Николай Терентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1858
Дочь: София Николаева
Отец ребёнка: Николай Терентиев
Рождение ребёнка
29.11.1860
Дочь: Варвара Николаева
Отец ребёнка: Николай Терентиев
Рождение ребёнка
08.11.1864
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Терентиев
Рождение ребёнка
17.01.1873
Сын: Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Николай Терентиев
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Григорий Николаев
Отец ребёнка: Николай Терентиев
Смерть
Неизвестно