Ефросиния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Яковлева

Ефросиния Яковлева

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1840

Отец: Яков Петров

Мать: Пелагея (Кириллова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1857

Муж: Николай Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1858

Дочь: София Николаева

Отец ребёнка: Николай Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1860

Дочь: Варвара Николаева

Отец ребёнка: Николай Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1864

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1873

Сын: Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Николай Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Григорий Николаев

Отец ребёнка: Николай Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close