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Яков Петров

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Пелагея (Кириллова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1839
отставной солдат
Рождение ребёнка
29.09.1840

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)

Рождение ребёнка
12.05.1843

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1844

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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