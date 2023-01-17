Яков Петров
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1839
Жена: Пелагея (Кириллова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1839
отставной солдат
Рождение ребёнка
29.09.1840
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)
Рождение ребёнка
12.05.1843
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)
Рождение ребёнка
29.07.1844
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Кириллова)
Смерть
Неизвестно