Орехов Никита Дмитриев
Место рождения
Дата рождения24.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1871
Отец: Орехов Дмитрий ст
Мать: Орехова Анисия Тарасова
Бракосочетание
24.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.03.1898
Сын: Орехов Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Военная служба
1899
рядовой
Рождение ребёнка
26.07.1900
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
01.02.1903
Сын: Орехов Семён Никитин
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
27.04.1906
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: Надежда Никитина
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
10.04.1914
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова
Смерть
Неизвестно