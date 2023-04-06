Орехов Никита Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрехов Никита Дмитриев

Орехов Никита Дмитриев

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1871

Отец: Орехов Дмитрий ст

Мать: Орехова Анисия Тарасова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1897

Жена: Орехова Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Орехов Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1899
рядовой
Рождение ребёнка
26.07.1900

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1903

Сын: Орехов Семён Никитин

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1906

Сын: Орехов Василий Никитич

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: Надежда Никитина

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1914

Сын: Орехов Александр Никитин

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Орехова Ульяния Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close