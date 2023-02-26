Марфа Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Семёнова

Марфа Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

16.07.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1871

Сын: Филимоненков Михаил Минаев

Отец ребёнка: Мина Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Минин

Отец ребёнка: Мина Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1876

Сын: Филипп (Нилов)

Отец ребёнка: Мина Сергеев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1882

Дочь: Гликерия Минина

Отец ребёнка: Мина Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Виктор Минин

Отец ребёнка: Мина Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мина Сергеев

Смерть
16.07.1886
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close