Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти16.07.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1871
Сын: Филимоненков Михаил Минаев
Отец ребёнка: Мина Сергеев
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Минин
Отец ребёнка: Мина Сергеев
Рождение ребёнка
31.12.1876
Сын: Филипп (Нилов)
Отец ребёнка: Мина Сергеев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1882
Дочь: Гликерия Минина
Отец ребёнка: Мина Сергеев
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Виктор Минин
Отец ребёнка: Мина Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мина Сергеев
Смерть
16.07.1886