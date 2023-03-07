Якушевич Климент Ильин
Место рождения
Дата рождения22.01.1838
Дата смерти17.06.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1838
Отец: Якушевич Илья Яковлев
Бракосочетание
08.11.1859
Жена: Евдокия Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1863
Сын: Иоанн Климентиев
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
16.07.1871
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Белокурова-Белоусова Феодосия (Дмитриева)
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
04.05.1874
Дочь: Ирина Климентиева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
17.04.1875
Сын: Фёдор Климентиев
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
03.07.1876
Сын: Андрей Климентиев
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Васса Климентиева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
31.12.1878
Дочь: Домника Климентиева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
23.05.1880
Дочь: Феодосия мл.
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
25.03.1882
Дочь: Матрона Климентиева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
07.05.1884
Дочь: Александра Климентиева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
07.05.1884
Дочь: Матрона мл.
Мать ребёнка: Евдокия Матвеева
Смерть
17.06.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище