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Якушевич Климент Ильин

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.01.1838

Дата смерти

17.06.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1838

Отец: Якушевич Илья Яковлев

Мать: Якушевич Агафия (Яковлева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Евдокия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1863

Сын: Иоанн Климентиев

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1871

Сын: Якушевич Илья Климентов

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Белокурова-Белоусова Феодосия (Дмитриева)

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1874

Дочь: Ирина Климентиева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1875

Сын: Фёдор Климентиев

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1876

Сын: Андрей Климентиев

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Васса Климентиева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1878

Дочь: Домника Климентиева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1880

Дочь: Феодосия мл.

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1882

Дочь: Матрона Климентиева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1884

Дочь: Александра Климентиева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1884

Дочь: Матрона мл.

Мать ребёнка: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.06.1884
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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