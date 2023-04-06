Якушевич Илья Климентов
Место рождения
Дата рождения16.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871
Отец: Якушевич Климент Ильин
Мать: Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
18.05.1891
Дочь: Гликерия Ильина
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
11.12.1892
Дочь: Ульяния Ильина
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
07.11.1898
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
26.02.1902
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
10.01.1905
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
30.11.1906
Дочь: Варвара Ильина
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Рождение ребёнка
21.09.1912
Дочь: Ефросинья Ильина
Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушевич Мария ст.
Смерть
Неизвестно