Якушевич Илья Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевич Илья Климентов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871

Отец: Якушевич Климент Ильин

Мать: Евдокия Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1891

Дочь: Гликерия Ильина

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1892

Дочь: Ульяния Ильина

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Якушевич Михаил Ильич

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1902

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Якушевич Григорий Ильин

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1906

Дочь: Варвара Ильина

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Якушевич Василий Ильин

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Рождение ребёнка
21.09.1912

Дочь: Ефросинья Ильина

Мать ребёнка: Якушевич Мария ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушевич Мария ст.

Смерть
Неизвестно
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