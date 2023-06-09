Евдокия Матвеева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти15.07.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Матвей Терентиев
Мать: Наталия Ерофеева
Сын: Иоанн Климентиев
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Белокурова-Белоусова Феодосия (Дмитриева)
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Ирина Климентиева
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Сын: Фёдор Климентиев
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Сын: Андрей Климентиев
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Васса Климентиева
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Домника Климентиева
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Феодосия мл.
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Матрона Климентиева
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Александра Климентиева
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин
Дочь: Матрона мл.
Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин