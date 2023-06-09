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Евдокия Матвеева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

15.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Матвей Терентиев

Мать: Наталия Ерофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Якушевич Климент Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1863

Сын: Иоанн Климентиев

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1871

Сын: Якушевич Илья Климентов

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Белокурова-Белоусова Феодосия (Дмитриева)

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1874

Дочь: Ирина Климентиева

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1875

Сын: Фёдор Климентиев

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1876

Сын: Андрей Климентиев

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Васса Климентиева

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1878

Дочь: Домника Климентиева

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1880

Дочь: Феодосия мл.

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1882

Дочь: Матрона Климентиева

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1884

Дочь: Александра Климентиева

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1884

Дочь: Матрона мл.

Отец ребёнка: Якушевич Климент Ильин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
15.07.1910
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище