Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

12.09.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён Акимов

Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Акимов

Рождение ребёнка
26.04.1864

Дочь: Мавра Семёнова

Отец ребёнка: Семён Акимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
12.09.1884
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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