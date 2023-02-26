Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти12.09.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён Акимов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Акимов
Рождение ребёнка
26.04.1864
Дочь: Мавра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Акимов
Смерть
12.09.1884