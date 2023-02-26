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Параскева Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Семён Акимов

Мать: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
15.10.1871

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1873

Дочь: Ульяния Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1877

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1880

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1881

Дочь: Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Николай Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1886

Дочь: Пелагея ст

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1887

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1890

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1896

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Васильев

Смерть
Неизвестно
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