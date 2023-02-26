Параскева Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Семён Акимов
Мать: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
15.10.1871
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
14.08.1873
Дочь: Ульяния Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
16.05.1877
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
01.03.1880
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
17.06.1881
Дочь: Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Николай Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
01.05.1886
Дочь: Пелагея ст
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1887
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
09.07.1890
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
20.02.1893
Сын: Тимофей Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1896
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильев
Смерть
Неизвестно