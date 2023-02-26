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Терещенкова Ольга Павлова

Место рождения

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Павел

Мать: ?

Бракосочетание
27.05.1913

Муж: Терещенков Владимир Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Терещенков Андрей Владимиров

Отец ребёнка: Терещенков Владимир Алексеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1916

Дочь: (Терещенкова) Александра Владимирова

Отец ребёнка: Терещенков Владимир Алексеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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