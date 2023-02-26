Терещенкова Ольга Павлова
Место рожденияд.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
27.05.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Терещенков Андрей Владимиров
Отец ребёнка: Терещенков Владимир Алексеев
Рождение ребёнка
25.04.1916
Дочь: (Терещенкова) Александра Владимирова
Отец ребёнка: Терещенков Владимир Алексеев
Смерть
Неизвестно