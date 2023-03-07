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Терещенков Владимир Алексеев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1888

Отец: Терещенков Алексей Прокопиев

Мать: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.05.1913

Жена: Терещенкова Ольга Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Терещенков Андрей Владимиров

Мать ребёнка: Терещенкова Ольга Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1916

Дочь: Александра Владимирова

Мать ребёнка: Терещенкова Ольга Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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