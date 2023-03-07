Терещенков Владимир Алексеев
Место рождения
Дата рождения16.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1888
Бракосочетание
27.05.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Терещенков Андрей Владимиров
Мать ребёнка: Терещенкова Ольга Павлова
Рождение ребёнка
25.04.1916
Дочь: Александра Владимирова
Мать ребёнка: Терещенкова Ольга Павлова
Смерть
Неизвестно