Терещенков Алексей Прокопиев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Прокопий Петров
Мать: Васса Романова
Бракосочетание
30.01.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Терещенков Владимир Алексеев
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
06.07.1891
Сын: Терещенков Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
16.07.1896
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
27.02.1898
Сын: Терещенков Василий Алексеев
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
22.04.1900
Сын: Терещенков Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
13.06.1905
Дочь: Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Рождение ребёнка
15.06.1907
Сын: Терещенков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова
Смерть
Неизвестно