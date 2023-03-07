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Терещенков Алексей Прокопиев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Прокопий Петров

Мать: Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Терещенкова Акилина Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Терещенков Владимир Алексеев

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Терещенков Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1896

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Терещенков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Терещенков Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1905

Дочь: Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Терещенков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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