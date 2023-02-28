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Терещенков Емельян Алексеевич

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1891

Отец: Терещенков Алексей Прокопиев

Мать: Терещенкова Акилина Тарасова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.07.1913

Жена: Терещенкова Ефросинья Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Терещенков Василий Емельянович

Мать ребёнка: Терещенкова Ефросинья Герасимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1917
рядовой 2-й морской полк
Смерть
Неизвестно
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