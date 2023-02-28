Терещенков Емельян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1891
Бракосочетание
10.07.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1914
Сын: Терещенков Василий Емельянович
Мать ребёнка: Терещенкова Ефросинья Герасимова
Военная служба
1917
рядовой 2-й морской полк
Смерть
Неизвестно