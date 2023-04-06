Терещенкова Ефросинья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенкова Ефросинья Герасимова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Герасим Емельянов

Мать: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.07.1913

Муж: Терещенков Емельян Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Терещенков Василий Емельянович

Отец ребёнка: Терещенков Емельян Алексеевич

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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