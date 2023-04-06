Терещенкова Ефросинья Герасимова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Герасим Емельянов
Мать: Соломония Тимофеева
Бракосочетание
10.07.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1914
Сын: Терещенков Василий Емельянович
Отец ребёнка: Терещенков Емельян Алексеевич
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно