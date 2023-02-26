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Соломония Тимофеева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

06.05.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1873

Муж: Герасим Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874

Дочь: Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1876

Сын: Емельян Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Дочь: Марфа Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1882

Дочь: Александра Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1883

Сын: Пётр Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1885

Дочь: Ерошкова Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Сын: Афанасий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Терещенкова Ефросинья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.05.1899
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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