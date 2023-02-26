Соломония Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти06.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1873
Муж: Герасим Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874
Дочь: Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
17.07.1876
Сын: Емельян Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
30.06.1879
Дочь: Марфа Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
12.03.1882
Дочь: Александра Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
19.06.1883
Сын: Пётр Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
05.02.1885
Дочь: Ерошкова Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
17.01.1888
Сын: Афанасий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Терещенкова Ефросинья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
22.03.1896
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Емельянов
Смерть
06.05.1899
Причина смерти: от натуральной