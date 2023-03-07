Марфа Герасимова
Место рождения
Дата рождения30.06.1879
Дата смерти20.06.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879
Отец: Герасим Емельянов
Мать: Соломония Тимофеева
Бракосочетание
03.05.1898
Муж: Анисим Прокопиев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1899
Дочь: Александра Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
Рождение ребёнка
25.09.1904
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Прокопиев
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1905
Причина смерти: от лихорадки