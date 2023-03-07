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Марфа Герасимова

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Место рождения

Максимово

Дата рождения

30.06.1879

Дата смерти

20.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879

Отец: Герасим Емельянов

Мать: Соломония Тимофеева

Бракосочетание
03.05.1898

Муж: Анисим Прокопиев

Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1899

Дочь: Александра Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Прокопиев

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1905
Причина смерти: от лихорадки
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