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Герасим Емельянов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1873

Жена: Соломония Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874

Дочь: Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1876

Сын: Емельян Герасимов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Дочь: Марфа Герасимова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1882

Дочь: Александра Герасимова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1883

Сын: Пётр Герасимов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1885

Дочь: Ерошкова Мария Герасимова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Сын: Афанасий Герасимов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Терещенкова Ефросинья Герасимова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Герасимова

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Василий Герасимов

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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