Герасим Емельянов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1873
Жена: Соломония Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874
Дочь: Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
17.07.1876
Сын: Емельян Герасимов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
30.06.1879
Дочь: Марфа Герасимова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
12.03.1882
Дочь: Александра Герасимова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
19.06.1883
Сын: Пётр Герасимов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
05.02.1885
Дочь: Ерошкова Мария Герасимова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
17.01.1888
Сын: Афанасий Герасимов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Терещенкова Ефросинья Герасимова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Герасимова
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
22.03.1896
Сын: Василий Герасимов
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Смерть
Неизвестно