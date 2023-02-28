Ерошкова Мария Герасимова
Место рождения
Дата рождения05.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1885
Отец: Герасим Емельянов
Мать: Соломония Тимофеева
Бракосочетание
28.01.1904
Муж: Пугаков Флор Ильин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Анна Флорова
Отец ребёнка: Пугаков Флор Ильин
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Антонина Тимофеева
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Бракосочетание
19.05.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
До 1906
Рождение ребёнка
08.02.1908
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Смерть
Неизвестно