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Ерошкова Мария Герасимова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1885

Отец: Герасим Емельянов

Мать: Соломония Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Пугаков Флор Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Анна Флорова

Отец ребёнка: Пугаков Флор Ильин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Антонина Тимофеева

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Бракосочетание
19.05.1906

Муж: Ерошков Тимофей (Киреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
До 1906
Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Ерошков Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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