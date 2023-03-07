Ерошков Тимофей (Киреев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошков Тимофей (Киреев)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1873

Отец: Кирилл Михайлов

Мать: Ирина Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Ерошкова Евдокия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Ерашков Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Ерошков Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Антонина Тимофеева

Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова

Бракосочетание
19.05.1906

Жена: Ерошкова Мария Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Ерошков Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова

Смерть
Неизвестно
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