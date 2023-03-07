Ерошков Тимофей (Киреев)
Место рождения
Дата рождения20.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1873
Отец: Кирилл Михайлов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
23.01.1894
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
11.02.1898
Сын: Ерашков Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
03.04.1904
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Антонина Тимофеева
Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова
Бракосочетание
19.05.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1908
Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Ерошкова Мария Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Демидова
Смерть
Неизвестно