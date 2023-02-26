Ерошкова (Демидова) Евдокия Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкова (Демидова) Евдокия Демидова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.02.1876

Дата смерти

23.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876

Отец: Демидов Демид Харитонов

Мать: Демидова Ксения Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Ерошков Тимофей (Киреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Ерашков Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Ерошков Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)

Смерть
23.03.1906
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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