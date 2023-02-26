Ерошкова (Демидова) Евдокия Демидова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.02.1876
Дата смерти23.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876
Отец: Демидов Демид Харитонов
Мать: Демидова Ксения Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Рождение ребёнка
11.02.1898
Сын: Ерашков Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Рождение ребёнка
03.04.1904
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей (Киреев)
Смерть
23.03.1906
Причина смерти: от чахотки