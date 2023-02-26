Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1871
Сын: Макарий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
20.01.1873
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Марфа (Киреева)
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
14.08.1877
Дочь: Наталия (Киреева)
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Алексеенкова Татьяна (Кириллова)
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Анна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
07.03.1884
Дочь: Анастасия ст.
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
24.01.1886
Дочь: Ксения Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
03.03.1888
Дочь: Анастасия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: Ольга Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Михалченков Никанор Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
10.12.1896
Сын: Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Рождение ребёнка
31.07.1899
Сын: Михалченков Стефан Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Михайлов
Смерть
Неизвестно