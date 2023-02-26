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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1871

Сын: Макарий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1873

Сын: Ерошков Тимофей (Киреев)

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Марфа (Киреева)

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1877

Дочь: Наталия (Киреева)

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Алексеенкова Татьяна (Кириллова)

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Анна Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1884

Дочь: Анастасия ст.

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1886

Дочь: Ксения Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1888

Дочь: Анастасия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Ольга Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Михалченков Никанор Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1896

Сын: Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1899

Сын: Михалченков Стефан Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Михайлов

Смерть
Неизвестно
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