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Михалченков Никанор Кириллов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.07.1892

Дата смерти

11.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892

Отец: Кирилл Михайлов

Мать: Ирина Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.04.1914

Жена: Михалченкова Евдокия Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
11.07.1914
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от воспаления брюшины
Рождение ребёнка
31.03.1915

Сын: Михалченков Никита Никанорович

Мать ребёнка: Михалченкова Евдокия Гаврилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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