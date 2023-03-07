Михалченков Никанор Кириллов
Место рождения
Дата рождения27.07.1892
Дата смерти11.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892
Отец: Кирилл Михайлов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
27.04.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
11.07.1914
Причина смерти: от воспаления брюшины
Рождение ребёнка
31.03.1915
Сын: Михалченков Никита Никанорович
Мать ребёнка: Михалченкова Евдокия Гаврилова
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище