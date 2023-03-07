Алексеенкова (Ерошкова) Татьяна (Кириллова)
Место рождения
Дата рождения06.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880
Отец: Кирилл Михайлов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
23.10.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Алексеенков Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Алексеенков Фёдор Андреев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1915
Сын: Алексеенко Георгий Федорович
Отец ребёнка: Алексеенков Фёдор Андреев
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно