Алексеенкова (Ерошкова) Татьяна (Кириллова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенкова (Ерошкова) Татьяна (Кириллова)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880

Отец: Кирилл Михайлов

Мать: Ирина Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1900

Муж: Алексеенков Фёдор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Алексеенков Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Алексеенков Фёдор Андреев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1915

Сын: Алексеенко Георгий Федорович

Отец ребёнка: Алексеенков Фёдор Андреев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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