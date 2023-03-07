Марфа (Киреева)
Место рождения
Дата рождения02.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1875
Отец: Кирилл Михайлов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
25.01.1893
Муж: Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1894
Сын: Даниил Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
03.10.1897
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Антоний Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
06.01.1905
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
29.04.1909
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
1910
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
25.06.1915
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
17.06.1916
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Смерть
Неизвестно