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Марфа (Киреева)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1875

Отец: Кирилл Михайлов

Мать: Ирина Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1893

Муж: Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1894

Сын: Даниил Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1897

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Антоний Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
06.01.1905

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1909

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1915

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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