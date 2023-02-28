Наталия (Киреева)
Место рождения
Дата рождения14.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877
Отец: Кирилл Михайлов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Константин Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.12.1896
Дочь: Варвара Константинова
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
21.05.1899
Сын: Фёдор Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
25.11.1901
Сын: Георгий Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Матвей Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
07.04.1906
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Василий Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
28.07.1913
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
03.06.1915
Сын: Павел Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Смерть
Неизвестно