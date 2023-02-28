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Наталия (Киреева)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877

Отец: Кирилл Михайлов

Мать: Ирина Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Константин Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.12.1896

Дочь: Варвара Константинова

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Фёдор Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1901

Сын: Георгий Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Матвей Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Александр Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Василий Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1913

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1915

Сын: Павел Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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