Иван Анисимов
Место рожденияд.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.09.1904
Дата смерти04.07.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904
Отец: Анисим Прокопиев
Мать: Марфа Герасимова
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1905
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область