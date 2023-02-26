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Иван Анисимов

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Место рождения

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.09.1904

Дата смерти

04.07.1905

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904

Отец: Анисим Прокопиев

Мать: Марфа Герасимова

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1905
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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