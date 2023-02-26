Прокопий Петров
Место рождения
Дата рождения08.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1844
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Матрона Фадеева
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Иван Прокопов
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Бракосочетание
19.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Терещенков Алексей Прокопиев
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Косьма Прокопов
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Рождение ребёнка
31.07.1873
Дочь: Евдокия Прокопова
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Рождение ребёнка
07.06.1875
Дочь: Фёкла Прокопова
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Рождение ребёнка
08.02.1878
Сын: Анисим Прокопиев
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Рождение ребёнка
31.10.1881
Дочь: (Терещенкова) Матрона Прокопиева
Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова
Смерть
Неизвестно