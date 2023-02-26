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Прокопий Петров

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1844

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Матрона Фадеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Иван Прокопов

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1864

Жена: (Лобовкина) Васса Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Терещенков Алексей Прокопиев

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Косьма Прокопов

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Рождение ребёнка
31.07.1873

Дочь: Евдокия Прокопова

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1875

Дочь: Фёкла Прокопова

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1878

Сын: Анисим Прокопиев

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1881

Дочь: (Терещенкова) Матрона Прокопиева

Мать ребёнка: (Лобовкина) Васса Романова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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