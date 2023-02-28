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(Лобовкина) Васса Романова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.08.1844

Дата смерти

01.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1844

Отец: Лобовкин Роман Елисеев

Мать: Васса Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Иван Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.02.1864

Муж: Прокопий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Терещенков Алексей Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Косьма Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Рождение ребёнка
31.07.1873

Дочь: Евдокия Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1875

Дочь: Фёкла Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1878

Сын: Анисим Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1881

Дочь: Матрона Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.08.1898
Причина смерти: от натуральной
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