(Лобовкина) Васса Романова
Место рождения
Дата рождения10.08.1844
Дата смерти01.08.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1844
Отец: Лобовкин Роман Елисеев
Мать: Васса Петрова
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Иван Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Бракосочетание
19.02.1864
Муж: Прокопий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Терещенков Алексей Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
1870
Сын: Косьма Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
31.07.1873
Дочь: Евдокия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
07.06.1875
Дочь: Фёкла Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
08.02.1878
Сын: Анисим Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
31.10.1881
Дочь: Матрона Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Смерть
01.08.1898
Причина смерти: от натуральной