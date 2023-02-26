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Васса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

25.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1833

Дочь: Ксения Романова

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1833

Дочь: Анастасия Романова

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1837

Дочь: Наталия Романова

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1840

Сын: Лобовкин Василий Романов

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лобовкин Никита Романов

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1844

Дочь: Васса Романова

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1847

Дочь: Ирина Романова

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: София Романова

Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
25.12.1875
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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