Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти25.12.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1833
Дочь: Ксения Романова
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
18.12.1833
Дочь: Анастасия Романова
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
12.08.1837
Дочь: Наталия Романова
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
27.02.1840
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
10.08.1844
Дочь: Васса Романова
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
03.05.1847
Дочь: Ирина Романова
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: София Романова
Отец ребёнка: Лобовкин Роман Елисеев
Смерть
25.12.1875